Ianis Hagi, INTERZIS de Baluta la Craiova! Motivul pentru care capitanul oltenilor a plecat dezamagit de la Viitorul

Aflata la patru puncte de primul loc, CSU Craiova viseaza in continuare la titlu.

Craiova s-a impus cu Juventus pe noul stadion, iar la finalul partidei, Baluta dadea o declaratie surprinzatoare. Intrebat daca ar vrea ca Ianis Hagi sa fie imprumutat din iarna la CSU Craiova, capitanul oltenilor raspundea:



"Nu are loc aici sa joace. Suntem multi jucatori de valoare la aceasta echipa, care ne-am integrat. Este greu ca el sa se impuna aici", a spus Baluta.

Baluta a ajuns la Craiova chiar de la Viitorul, acolo unde a fost coleg cu Ianis Hagi. Baluta a fost insa vandut, chiar in momentul in care Ianis a fost promovat de tatal sau in echipa mare. Cei doi joaca pe acelasi post, iar Baluta a simtit ca a fost indepartat tocmai pentru ca sa i se faca loc fiului Regelui, potrivit Digi.

Gica Hagi a declarat recent ca e dispus sa-l readuca pe fiul sau in tara la o echipa care sa ii dea sanse sa joace in prima liga. Gigi Becali a fost cel care a anuntat primul ca e gata sa-l ia pe Ianis in echipa. "Cred ca cel mai bine ar fi ca Ianis sa revina la Viitorul", a concluzionat Becali.