"Ia-o tu, adversarule! Pai, daca ti-e frica de minge nu poti sa fii nici rezerva la Steaua!" Becali FACE PRAF un jucator

Becali e fericit dupa victoria din derby-ul cu Dinamo si asteapta din nou 3 puncte in meciul de Europa League cu Lugano.

Bucurati-va de fotbal in direct la PRO TV! Marti, 21:45 Dortmund - Real Madrid! Joi, 28 septembrie, 20:00, Lugano - Steaua!

"E mare diferenta intre derby-ul cu Dinamo si celelalte meciuri. Mi-am dat seama dupa com l-am trezit, dupa cum am dormit, dupa ce am simtit azi-noapte. 4 puncte cu prima clasata si cu Dinamo... eu zic ca e bine. Miriuta a spus adevarul, jucatorii lui au facut ce le-a spus, s-au autodepasit. E diferenta de valoare, totusi ei au jucat de la egal la egal cu noi. Cand e diferenta de valoare si joci de la egal la egal, e foarte bine. Acum, categoric, astept victorie cu Lugano. Noi trebuie sa castigam meciul, sa facem coeficient si bani!", a spus Becali la PRO X.

Patronul Stelei a vorbit despre absenta lui Golofca din lot la derby, dupa ce a rezistat numai o repriza in teren cu CFR, etapa trecuta.

"Golofca... cum sa fie pe banca? Pai, el cand primea mingea i-o dadea adversarului de la CFR: ia-o tu, adversarule! Cand ti-e frica de minge, nu poti sa joci la Steaua! Gata, nu mai sta nici pe banca! Eu mai am inca incredere in el... Desi, in meciul cu CFR, m-a suparat. Sa-i fie asa frica de minge? Dar nu vreau sa vorbesc acum. La Steaua nu poti sa joci daca n-ai valoare. Eu mai am incredere in el, va spun", a comentat Becali.