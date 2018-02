"Ia-ma la Steaua, te fac campion!" Transferul care l-ar fi scutit azi pe Becali de o mare bataie de cap

Conducerea Stelei este in cautarea unui portar, dupa greselile facute de Vlad in derby-urile cu CFR si Dinamo.

Gigi Becali ar fi putut sa rezolve usor o mare problema pe care o are azi Steaua. Dupa plecarea lui Nita, Ramniceanu, ramas liber de contract dupa despartirea de Viitorul, i-a propus lui Becali sa il ia la Steaua.

Discutia a fost dezvaluita chiar de patronul clubului FCSB: "Mi-a dat mesaj, mi-a zis: <<Nea Gigi, te fac campion daca ma iei la Steaua>>".

Becali nu a luat in serios propunerea lui Ramniceanu, fiind convins ca Andrei Vlad chiar e "Messi al portarilor".

Mai mult, Mihai Stoica a ironizat demersul lui Ramniceanu de a se propune singur la Steaua.

Ramniceanu a ajuns intre timp la Sepsi Sf. Gheorghe si nu mai poate juca la o alta echipa in acest sezon, pentru ca a evoluat deja pentru doua.

"Eu as fi luat partea buna a acestui mesaj"

Ionut Chirila, omul care l-a promovat pe Ramniceanu la Chiajna, e convins ca Ramniceanu ar fi fost o varianta foarte buna pentru stelisti.

"E un portar foarte valoros, pe care poti sa te bazezi imediat. Eu as fi luat partea buna din acest mesaj - faptul ca Ramniceanu a avut curaj sa ii spuna direct lui Becali ca il face campion, inseamna ca este un portar cu mare incredere in el, si asta e o calitate foarte importanta", a spus Ionut Chirila la Ora exacta in sport, la PRO X.