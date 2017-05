"I-am zis ca-l aduc daca ma face CAMPION!" GENIAL. Ce dialog au avut Hagi si Iancu in vara

Iancu n-a mai jucat de-o luna la Viitorul. Hagi a fost suparat rau pe el.

Iancu a revenit cu gol si a facut-o campioana pe Viitorul, asa cum ii promisese lui Hagi in momentul in care a semnat, vara trecuta.

"I-am zis lui Iancu: te aduc numai daca ma faci campion. De o luna sunt suparat pe el, de aia nici nu a jucat. Pentru meciul asta l-am intrebat daca e apt, aveam jucatori accidentati. Ne-a zis ca da. Ne-a fost greu fara mijlocul terenului, am avut acolo multe absente. Iancu ne-a facut fericiti. El a decis sa bata penalty-ul. Ii place presiunea, are personalitate. Sunt suparat un pic, acum vedem, o sa analizam bine, sa vedem ce facem. Gabi e talentat foc, ramane sa se conecteze, sa faca lucrurile cum trebuie ca are mult talent", a spus Hagi.