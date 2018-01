Becali a renuntat la singurul jucator pe care si-l dorea Dica: "Il stiu de la Viitorul, era un plus pentru noi!"

Steaua - Lazio, 15 februarie, 22:00, in direct la PRO TV! Romania spre Euro 2020! Tragere la sorti grupele Nations League, 24 ianuarie, ora 13.00, in direct la Pro TV

Antrenorul stelist este multumit si de campania de transferuri. Valerica Gaman a ajuns deja la Steaua, iar Cristi Tanase este asteptat si el. Dica a recunoscut ca i-a cerut patronului Gigi Becali sa nu faca foarte multe transferuri in perioada din iarna, insa a recunoscut si ca si l-ar fi dorit pe Alexandru Baluta de la Craiova.

Dica il cunoaste pe Baluta din perioada in care amandoi erau la Viitorul lui Gica Hagi si considera ca ar fi fost un fotbalist care l-ar fi putut ajuta in lupta pentru titlu. Gigi Becali a anuntat ca a renuntat la ideea de a-l transfera pe Baluta.

"Important e ca Gaman a ajuns la noi, azi a facut vizita medicala si asteptam RMN-ul pentru informatii. Gaman e un jucator cu evolutii foarte bune in Romania, a luat titlul cu Astra, e la nationala, ne poate ajuta pe acea pozitie. Avem 4 jucatori pe acel post, l-am pus si pe Artur, care nu a jucat foarte mult, iar Balasa e accidentat. Avem nevoie de un jucator ca el, cu experienta care sa ne ajute. Am ajuns la el pentru ca si-a reziliat contractul in Turcia.

Pe Baluta il stiu foarte bine, stiu ce poate sa dea pentru fotbal, daca ajungea la Steaua era un plus pentru noi.

Cu Cristi Tanase sunt discutii, asteptam sa vedem ce face cu Karabuk, e sub contract cu ei, trebuie sa isi rezolve situatia. El a avut performante bune la Steaua, oricand il primim cu bratele deschise.

I-am spus patronului ca nu avem nevoie de multe transferuri, imi doresc 1-2 jucatori de valoare pe care sa ne bazam in campionat si Europa league. Jorge a fost legitimat la doua echipe, nu poate sa plece la alta echipa acum", a declarat Dica in cadrul conferintei de presa.