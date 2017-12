CHIAR VREA la Steaua! A marcat 3 goluri si il anunta pe Becali ca e gata sa ii i alocul lui Alibec! Costa doar 50 000 de euro

Omul care l-a anuntat pe Becali ca e gata sa joace la Steaua face eforturi pentru a-l impresiona pe patronul ros-albastrilor!

Senegalezul Mediop a marcat de 3 ori azi in meciul pe care Ripensia l-a terminat la egalitate, 4-4, cu Luceafarul Oradea, in etapa 21 din B. A ajuns la 13 reusite de la inceputul sezonului si e al doilea in topul golgeterilor din liga a 2-a. Mediop are CV de super atatant pentru ligile inferioare. Acum doua sezoane a marcat de 55 de ori in D, apoi anul trecut a inscris 22 de goluri in a treia divizie.

"Steaua este echipa care imi place cel mai mult! Acolo e tot ce iti trebuie in fotbal, sunt conditii, tot! Imi place Gnohere, este un jucator pe care il urmaresc foarte mult. Imi place de cand juca la Dinamo, de acolo am inceput sa ma uit ce face", a spus Ndiaye Mediop acum doua saptamani.

"Gigi Becali este un om bun, ar trebui 10 ca el pentru ca fotbalul din Romania sa mearga mai bine. Vreau sa il conving sa ma ia, vreau sa ajung acolo. In fotbal nu stie nimeni ce si cum. Daca joc bine, de ce nu?", e mesajul pe care Mediop i l-a transmis lui Becali.

Mediop are 26 de ani, iar inainte sa ajunga la Ghiroda, in Romania, a mai jucat doar in tara sa. Atacantul joaca din 2014 pentru Ripensia si este evaluat de clubul sau la 50 000 de euro.