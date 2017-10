HELLOHATERS | Mihai Stoica, reactie ironica dupa ultimele evolutii ale Stelei

Steaua traverseaza o forma foarte buna.

Stelistii nu au mai pierdut de sase etape in Liga 1, in grupa de Europa League sunt lideri, iar victoria cu 7-0 in fata celor de la Timisoara le-a dat si mai mult elan ros-albastrilor.

Mihai Stoica a tinut sa marcheze momentul bun al echipei pe care o reprezinta printr-o postare pe contul personal de Facebook in stilul sau caracteristic.