Hanca nu-i aduce nici macar 1 milion lui Dinamo! Pentru ce suma poate pleca in orice moment

Unul dintre cei mai apreciati jucatori ai lui Dinamo, Hanca, are oferte din strainatate si poate pleca in orice moment.

In direct la PRO TV, finala Europa League: Ajax - Manchester United. Miercuri, 24 mai, 21:45! Finala Cupei Romaniei: sambata, 20:45, in direct la Sport.ro: Astra - FC Voluntari!

Chiar daca recunoaste ca are o clauza de 800 000 de euro, Hanca spune ca nu stie despre nicio propunere concreta de transfer.



"Nu stiu de oferte, cei de la club nu mi-au zis. E adevarat ca am clauza de reziliere 800 000 de euro. Acum ma gandesc la echipa nationala, nu la transfer. Nu se pune problema sa plec in Romania. Daca o voi face, va fi doar in strainatate", a spus Hanca la Dolce.