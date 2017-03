'Hai, ba, la nationala!' :)) Sumudica, SELECTIONER?! Ce raspuns a dat

Marius Sumudica nu se vede selectioner. Antrenorul Astrei are alta varianta pentru echipa nationala.

Sumudica e ironic. N-a primit oferte decat de la fani, in timp ce era la volan. Sumudica il propune pe Olaroiu selectioner.



"Sunt alti antrenori inaintea mea, s-au pus la coada, sunt altii mult mai titrati. Eu sunt mai carismatic, mai mai trezesc la stop ca imi striga lumea: hai, ba, la nationala! Deocamdata nu am valoarea necesara sa conduc echipa nationala. Pentru mine, Olaroiu este un antrenor foarte bun. Bine, Mircea Lucescu intai, dar e foarte greu. Eu as face orice sa-l conving pe Olaroiu", a spus Sumudica.