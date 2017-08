Hagi vinde tot: "Si Florinel Coman e de vanzare!" Regele a explicat de ce i-a cedat pe Nedelcu si Benzar la Steaua

Hagi l-a criticat dur pe Becali marti, iar miercuri i-a vandut cei mai buni jucatori.

Desi sustine ca e suparat pe Becali si nu vorbeste cu el, Gica Hagi a cedat la Steaua doi dintre cei mai importanti jucatori ai sai, Dragos Nedelcu si Romario Benzar. Hagi spune ca nu a avut de ales, pentru ca cei doi au cerut sa plece si nu au avut oferte din strainatate.

"Nedelcu si Benzar isi doreesc sa joace in fotbalul international, dar deocamdata, concret, oferta foarte buna au avut de la Steaua si atunci a fost optiunea lor. Noi am acceptat ce era pentru noi, am tinut cont de jucatori si am fost de acord sa plece.

Aceasta este politica noastra, asa vom face si de aici incolo. Formam jucatori, asa este clubul, nostru, un club tanar, care formeaza jucatori si apoi le da drumul.

Speram sa facem si in continuare cat mai multi jucatori care sa ajunga la un nivel mai bun. Acesta este obiectivul nostru. Totdeauna gasim solutii de inlocuire a unor jucatori daca suntem club formator. Vedem ce avem in lotul nostru si ce avem in spate, tineri", a declarat Hagi, intr-o conferinta de presa.

Despre Florinel Coman, Hagi a precizat ca atacantul ar putea pleca si el in aceasta vara.

"Coman este cu noi, merge la Timisoara si ne vom gandi in viitorul apropiat serios daca va ramane inca un an sau vom da curs ofertelor pe care le are. O sa discut si cu jucatorul si vom lua o decizie pana in septembrie, cand se va termiana perioada de transferuri. Coman este un jucator dorit, dar poate vom considera ca trebuie sa mai ramana un an cu noi", a spus el.