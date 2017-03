Hagi, transfer de NATIONALA! Ce spune despre ultima achizitie a Viitorului

Hagi l-a adus liber de contract pe Tucudean si e sigur ca fostul atacant de la Steaua si Dinamo poate ajunge in lotul nationalei de la Viitorul.

Echipa nationala e unul dintre motivele pentru care Tucudean a ramas in Liga 1. Atacantul a negociat cu mai multe cluburi din strainatate, insa niciuna dintre oferte nu i-a convenit. Hagi e sigur ca Tucudean poate marca multe goluri la Viitorul.

"Cu Tucudean am inceput munca, vrem sa ajunga si el la echipa nationala, e o provocare, se gandeste la asta. Tucudean e numar 9, puternic, e combinativ, se bate, tine de minge, e periculos. Daca ii duci mingi si stii sa i le dai. e foarte bun. Noi aducem multe mingi in careu, el trebuie sa fie acolo sa profite de ele! E un transfer pentru viitor, noi ne-am gandit sa fim competitivi in continuare, de aceea l-am adus!", a spus Hagi la Sport.ro.