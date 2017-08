Hagi si-a bagat jucatorii in sedinta dupa infrangerea cu Craiova: "Mintea e blocata, nu mai intra!"

Viitorul 0-2 Craiova / Cu 5 puncte in 7 meciuri, campioana e aproape de retrogradare!

Mitrita a reusit o dubla in fata fostei sale echipe, iar Craiova are 3 victorii la rand. Viitorul in schimb are o singura victorie, iar Hagi nu intelege ce se intampla cu elevii sai.

"Nu ne mai intra, nu mai vedem poarta. Mintea cred ca e blocata, trebuie sa facem ceva."

Hagi a avut mesaje si pentru Halep si Steaua.

"Simona e atat de mare la ce nivel a ajuns ea. Toata Romania trebuie sa stea dependenti de ea, pentru ca ne face mandri"

"Succes Stelei, sa se califice", a spus Hagi la conferinta.