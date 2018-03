Hagi s-a suparat si le-a raspuns imediat stelistilor: "Declaratia lui Duckadam, total inoportuna inaintea meciului direct"

Gica Hagi le-a raspuns stelistilor, dupa ce Duckadam a afirmat ca "fotbalistii Viitorului au foame de bani si foame de Steaua".

Gica Hagi a dat un comunicat de presa pe site-ul clubului, ca raspuns la afirmatiile facute de Helmuth Duckadam, presedintele de imagine al FCSB, care a spus ca "fotbalistii Viitorului au foame de bani si foame de Steaua".

Ce a spus Duckadam

"Fotbalistii Viitorului au foame de bani si foame de Steaua, muncesc ca sa impresioneze si sa ajunga sa castige bani mai multi. Jucatorii care impresionau la Viitorul nu mai au acelasi randament la noi fiindca aici devin individualisti, incearca sa impresioneze, toti se gandesc cum sa plece de la 20.000 de euro pe luna la 500.000", spunea Duckadam pentru cotidianul Gazeta Sporturilor.

Raspunsul lui Hagi

In urma declaratiilor aparute duminica, 04.03.2018, in presa centrala, in care oficialul echipei FCSB, Helmuth Duckadam, afirma ca "Fotbalistii Viitorului au foame de bani si foame de Steaua...", directorul general al campioanei României, Cristian Bivolaru, face urmatoarea precizare:

"Consideram total inoportuna o astfel de declaratie a unui oficial al FCSB chiar inaintea meciului direct dintre cele doua formatii, din prima etapa a play-off-ului Ligii 1. Chiar daca politica clubului este de a forma si de a vinde jucatori, nu este normal sa existe astfel de discutii inaintea unui meci oficial.

Avem jucatori cu o cota foarte buna, suntem pentru al treilea an consecutiv in play-off si suntem interesati să transferam jucatori la orice club (din tara sau din strainatate) care ne transmite oferte interesante, atat pentru clubul nostru, cat ai pentru jucatori.



Nu am intrat, insa, niciodata, in negocieri referitoare la un transfer in timpul desfasurarii sezonului fotbalistic, mai ales cu una dintre competitoarele noastre. Cat priveste afirmatia potrivit careia "jucatorii care impresionau la Viitorul nu mai au acelasi randament la noi", credem ca oficialul fecesebist trebuie sa caute cauzele in alta parte si nu in "foamea de bani" a acestora", se arata in comunicatul Viitorului.