Hagi mai face un transfer! Ce jucator surpriza aduce Viitorul

Campania de achizitii continua la Viitorul!

Dupa ce l-au luat pe Vlad Morar de la ASA, liderii campionatului au ajuns la un acord si cu Nelut Rosu de la Concordia Chiajna. Mijlocasul de 23 de ani va ajunge la Viitorul abia in vara, anunta Dolce Sport.



Rosu, format la centrul lui CFR Cluj, a ajuns la Chiajna in 2013 si a fost promovat in prima echipa de Ionut Chirila. In ultimii doi ani, a mai fost imprumutat de Concordia la Botosani si CFR, dar in acest sezon a reusit sa se impuna din nou in primul 11 al Chiajnei.