Hagi l-a facut PRAF, dar ofertele vin in continuare! Ce club din Serie A il vrea pe Florinel Coman

Florinel Coman l-a dezamagit pe Hagi in acest inceput de sezon.

"Ce atatea oferte? Sa devenim seriosi!", a rabufnit Hagi dupa infrangerea surprinzatoare a campioanei cu nou-promata Sepsi OK. Presa din Italia anunta altceva. Florinel Coman a intrat in atentia lui FC Torino, cea care e dispusa a plateasca 1,5 milioane de euro pentru transfer. Hagi si-a cedat jucatorii la prima oferta in trecut.

"Nu putem sa nu-l remarcam si pe Florinel Coman printre multitudinea de talente propuse de Hagi la Viitorul. Atacantul, care poate juca atat pe banda stanga, cat si pe cea dreapta, se numara printre titularii echipei lui Hagi si a adunat deja doua prezente in preliminariile Ligii Campionilor impotriva lui APOEL. Tehnica, progresie si un picior drept grozav sunt calitatile lui Coman si in curand ar putea deschide usile fotbalului italian", au notat cei de la tuttomercatoweb.com.

Benfica si Galatasaray il mai urmaresc si ele pe Coman.