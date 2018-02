Hagi isi pune toti banii pe Ianis: "Poate sa castige Balonul de Aur!" Calitatile care il fac urmasul lui Messi si Ronaldo

Gica Hagi e fericit. Ianis a revenit de la Fiorentina si a marcat golul victoriei cu Juventus ...Colentina.

Hagi e convins ca Ianis are un viitor mare, chiar daca nu a reusit in Italia. Ianis poate sa castige chiar si Balonul de Aur, e convins Hagi, care in 1994 a ocupat locul 4 in clasamentul Balonului de Aur, cea mai buna clasare din istorie pentru un roman.



"Ianis este foarte talentat si fotbalistic vorbind are mentalitatea corecta. Ca jucatori suntem diferiti. El este puternic si ambitios si stie ca trebuie sa faca sacrificii, daca vrea sa ajunga departe. Am mare incredere in el. Stiu ca, poate, intr-o zi, va castiga Balonul de Aur! E un decar: foarte bun pasator, loveste foarte bine cu ambele picioare", a spus Hagi in Monitorul de Vrancea.

Hagi il vede pe Ianis cu Balonul de Aur in brate, insa nu si la Real Madrid sau Barcelona. "Greu, dar nu imposibil. Sunt mandru ca am evoluat la cele doua mari puteri ale fotbalului mondial, Real Madrid si Barcelona. La Madrid se pune mare pret pe valoarea individuala a jucatorului. La Barcelona, filosofia clubului este sa puna pret pe jocul echipei. Imi placea de Ajax Amsterdam, de modul in care gandesc fotbalul".