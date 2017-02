Hagi isi arata coltii: "Steaua sa vada ca in fata lor e alt club!" Mesajul pentru Duckadam

Gica Hagi conduce Liga I cu Viitorul, iar echipa sa si-a spulberat ieri adversara, 5-0 cu ACS Poli Timisoara.

Hagi le transmite stelistilor ca sunt in urma Viitorului, iar Benzar nu trebuie criticat pentru ca a declarat ca Steaua mai are de asteptat pentru primul loc, asa cum a facut-o Duckadam.

"Toti trebuie sa vada ca in fata lor e un alt club. Benzar a zis bine, chiar daca Duckadam s-a suparat. Ei sa vada ca in fata lor e un alt club. Benzar e cel mai bun fundas dreapta si trebuie sa-l ascultam si pe el. Trebuie sa accepte. A zis adevarul, nu ca si-a luat lumea in cap, asa cum se zicea", a declarat Hagi dupa 5-0 cu Poli.

Benzar a comentat despre situatia de la Steaua, acolo unde jucatorii noi sunt criticati de patron.



"Toti isi doresc sa fie pe primul loc, dar deocamdata au de asteptat pentru ca noi suntem lideri. Sa astepte! Nu ma intereseaza Steaua, suntem la mana noastra. Dupa prima infrangere, toata lumea spune ca nu sunt transferurile bune", a spus jucatorul de la Viitorul.

Duckadam i-a raspuns ca i s-a urcat la cap succesul recent din cariera.

"M-a surprins declaratia lui. El certa pe toata lumea. Compara Viitorul cu Barcelona, Real Madrid. I s-a cam urcat la cap. Ai o problema cand te compari cu Real Madrid si Barcelona", a spus presedintele de imagine al Stelei.