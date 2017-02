'Hagi il voia la schimb pe Mihalcea, il puteam lua pe Coman la Steaua!' Dezvaluiri incredibile. De ce a refuzat Becali

Becali viseaza la inca un transfer important de la Viitorul. Florinel Coman e noua sa tinta.

Cotat de Hagi la doua milioane de euro, atacantul de 18 ani putea ajunge la Steaua inca din urma cu doi ani. Dezvaluirea e facuta de Mirel Radoi! Pentru a-l ceda pe Coman la Steaua, Hagi il cerea la schimb pe Vlad Mihalcea. Pustiul promovat de Radoi in prima etapa la Steaua de Radoi n-a confirmat insa in mandatul lui Reghecampf si e luat in calcul pentru meciurile echipei secunde.

"Nasul meu trebuia sa ma asculte pe mine si trebuia incercata o oferta pentru Florinel Coman acum doua sezoane. In acel moment, Gica si-l dorea pe Vlad Mihalcea si cred ca il puteam transfera noi pe Coman. Asta se pretrecea cam in urma cu doi ani. Daca va continua cu aceste evolutii, in vreo doi ani Florinel Coman va ajunge titular la echipa nationala", a spus Radoi la Dolce.