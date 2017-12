Hagi ii vinde jucatori, dar nu il iarta pe Becali: "A incercat sa ne FURE munca!" Atac direct de Craciun

Becali e clientul favorit al lui Hagi cand vine vorba de transferuri de jucatori, insa Regele nu il iarta pe fiul sau.

Chiar inainte de ultima etapa a sezonului trecut, Becali a anuntat ca va depune reclamatie la TAS in cazul in care Viitorul va cuceri titlul. Asa s-a intamplat, iar patronul Stelei a ajuns la Tribunalul de la Lausanne. Acolo a pierdut insa. Hagi nu il iarta pe Becali, chiar daca i-a vandut imediat dupa pe Nedelcu, Benzar sau Florinel Coman la Steaua.

"Prefer sa tac. Nu am mai vorbit cu Gigi Becali de atunci. Eu muncesc, imi propun sa merg la munca, sa scot jucatori. A fost urat tot ce a urmat dupa castigarea titlului, lunile acelea in care au incercat sa ne fure munca depusa tot anul.

De asta prefer sa nu mai vorbesc despre asta. Daca nu eram iute si inteligent, poate schimbau decizia la TAS”, a declarat Hagi la Telekom.

Hagi spune ca Tucudean a fost omul care a facut diferenta in sezonul trecut si a adus titlul la Viitorul.

”Tucudean a fost cel mai important jucator. El ne-a castigat campionatul. Daca pierdeam meciul cu Steaua de pe Arena Nationala, pierdeam tot. Atunci -au razbunat ocaziile.

In cazul in care Craiova nu ar fi marcat cu Dinamo in ultimul minut, poate lucrurile stateau altfel. Dinamo avea sanse la campionat in acel moment”, a mai spus Hagi.

Hagi povesteste si de ce nu s-a bucurat alaturi de jucatorii sai imediat dupa victoria cu CFR, care i-a adus titlul de campion.

”Am mers la vestiar. Jucatorii trebuiau sa se bucure, dar unde sunt eu, acaparez. Traisem atatea in viata, acum era momentul lor. Am preferat sa ramana ei cu suporterii, sa aiba bucuria lor. Am mers direct la vestiar, m-am schimbat si am iesit dupa 5 minute. Nu-mi place sa ies in fata in altfel de momente.

Eu trebuie sa vin cand e greu, cand cineva e jos, sa aduc experienta. De obicei sunt un tip echilibrat. Eu m-am distrat dupa, la discoteca. Sunt un artist, trebuiau sa vada ca sunt si eu ca ei. Ca stiu sa ma distrez.

A doua zi am avut sedinta de dimineata. Le-am explicat jucatorilor ca trebuie sa traim ca niste campioni", a incheiat Hagi.