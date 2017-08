Hagi iese pentru prima data la atac impotriva finului Becali! Afirmatie soc: "Tot ce s-a intamplat a fost platit si programat"

Gica Hagi are parte de un debut dificil de sezon. Eliminat din turul 3 al UEFA Champions League si cu doar 4 puncte adunate in 5 etape, "Regele" se confrunta si cu probleme la echipa: George Tucudean a decis sa-si ia lumea in cap si a plecat din cantonament, anuntand ca "nu se poate concentra la fotbal".

Champions League: Sporting - Steaua, marti, 15 august, 21:45, in direct la PRO TV! Fotbal cu SUPEREROI pentru SUPERCUPA EUROPEI |Supercupa Europei, Real Madrid - Manchester United, 8 august, 21:45, PRO TV!

Hagi spune ca i-au venit toate in cap. Suparat in urma eliminarii de la Nicosia, in fata lui APOEL, "Regele" se confrunta si cu alte probleme la nivelul lotului: George Tucudean a decis sa-si "ia lumea in cap" si a parasit formatia constanteana, transmitand ca nu prea mai are chef de fotbal.

Suparat peste masura, Gica Hagi a sustinut dupa meciul cu Voluntari, incheiat 0-0, o conferinta de presa in care a vorbit pe un ton grav. Pentru prima data, el a facut si cateva trimiteri catre Gigi Becali, rivalul sau din campionat, dar totodata si finul sau!

"Finul meu e suparat pe mine, ca el e el si altul nu mai e. E, uite ca a sarit hopa Mitica si a luat campionatul. Te-ai suparat?! Ce sa fac, daca n-ai fost in stare sa castigi? Ce sa faci, frate? La banii pe care i-ai bagat, ce echipa si ce fotbal poti sa joci! Dar sa fie sanatos. Il las sa vorbeasca cu voi de acum incolo.

Cu mine, cand termina aia cu 21 de milioane, atunci o sa vorbesc cu el. Ca am 21 de milioane care nu m-au felicitat. Stau cu aia care sunt si dupa aia o sa ma duc si o sa-i dau telefon. Pana atunci sa nu astepte. El cu drumul lui, eu cu al meu! Ii urez succes, asta e. Ne-a stricat vara. TAS, comedie! Comedie!!! Hai sa stricam. Gandita, frumos facuta, dar asta este, ce sa facem?!", a rabufnit Hagi.