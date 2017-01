Petre Marin confirma interesul Fiorentinei pentru Razvan: "Se va integra usor acolo, asteptam contractul"

Hagi e aproape sa-si mai dea un jucator importat.

Chiar daca e pe primul loc si are sansa castigarii unui titlu istoric, Gica Hagi e aproape sa-si vanda cel mai important jucator. Razvan Marin a impresionat in acest sezon, atat la echipa de club cat si la nationala, iar acum e pregatit sa faca pasul spre Fiorentina, unde ar fi coleg cu Ianis.

Hagi cere 3 milioane de euro pentru Razvan Marin, iar mutarea ar urma sa aiba loc vara viitoare.

"Hagi a petrecut Anul Nou cu Corvino, asta poate sa nu insemne nimic, sau sa insemne multe. Cu siguranta, Fiorentina are prioritate la jucatorii sai dupa transferul lui Ianis. Dar echipa lui Hagi e pe primul loc acum, cred ca ar urma sa existe o intelegere pentru iunie decat un transfer imediat. Jucatorul a declarat insa ca este pregatit sa faca pasul spre o echipa din strainatate de acum. Hagi il evalueaza la aproximativ 3 milioane de euro, la o asemenea suma va renunta la el. Consider ca ar fi o achizitie interesanta pentru Fiorentina", a declarat Virgil Colfescu, agent si expert in transferuri internationale, pentru violanews.com.

Tatalui jucatorului confirma intentiile de a merge in Italia: "Avand in vedere ca mai sunt romani la echipa, ii va fi mai usor sa se integreze. Pana acum nu avem niciun contract concret, cand vom avea oferta vom vorbi cu Gica Hagi. Am vorbit cu Razvan de Craciun si mi-a spus ca va pleca de la Viitorul doar daca va avea o oferta buna", a spus Petre Marin pentru presa din Italia.