Hagi, gata sa dea lovitura iernii: DOUA cluburi din Germania se bat pentru Ganea! Bilbao, Olympiacos si Steaua stau la panda

Presa din Germania anunta interes din partea a doua cluburi din Bundesliga pentru Cristi Ganea.

Ganea are sanse mari sa plece de la Viitorul in aceasta iarna. Hagi a anuntat deja ca vrea sa isi vanda in fiecare perioada de transferuri cei mai buni jucatori si sa promoveze altii de la tineret.

Pe urmele lui Ganea sunt deja Bilbao, Olympiacos si Steaua, insa acum doua cluburi din Germania forteaza mutarea, scrie fussballtransfers.com.

Hoffenheim sui Freiburg sunt gata sa plateasca 1,5 milioane de euro pentru fundasul stanga chemat deja la nationala Romaniei.

Potrivit sursei citate, Freiburg a fost deja aproape sa-l ia in vara, insa negocierile au picat in ultima clipa. Acum Freiburg are mare nevoie de un fundas stanga capabil sa urce in ofensiva, asa cum este Ganea. "Antrenorul Christian Streich e mare fan Cristi Ganea", scrie publicatia germana.

La Hoffenheim in schimb, Ganea s-ar lupta pentru un loc in echipa cu experimentatul Christian Gunter, jucator de nationala Germaniei.