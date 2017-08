Hagi face revolutie la Viitorul: trei jucatori adusi in vara sunt pe faras, un olandez a fost adus pentru a acoperi postul lui Ganea

Hagi schimba complet fata Viitorului la doar cateva luni dupa ce a reusit o performanta istorica, obtinand primul titlu cu formatia infiintata in urma cu mai putin de un deceniu.

Hagi face schimbari radicale la Viitorul. Dupa ce a desfiintat echipa secunda, "Regele" a inceput modificarile si in lotul primei formatii. Acesta cauta sa reduca drastic cheltuielile si ar putea renunta chiar si la fotbalisti adusi in aceasta vara.

Ovidiu Herea, Andrei Dumitras si Marius Constantin, cu totii adusi in vara, sunt pe cale sa se desparta de Viitorul! De altfel, acestia nu au evoluat in partida castigata in fata Concordiei Chiajna.



Pe de alta parte, Viitorul a anuntat astazi transferul unui olandez de 19 ani. Bradley De Nooijer, jucator care poate evolua ca fundas central si fundas stanga, a semnat cu detinatoarea trofeului Ligii I.

De Nooijer a evoluat ultima oara la FC Dordrecht, bifand 37 de aparitii in sezonul trecut.

Tanarul olandez evolueaza pe postul lui Cristi Ganea, fotbalist care are si el oferte interesante.