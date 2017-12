Arbitrajul video, solutia pentru incheierea conflictelor din Liga I? Hagi e fericit: "Pentru mine e bine"

Hagi e multumit de decizia LPF de a introduce arbitrajul video in Liga I.

Hagi a fost un aprig contestatar al arbitrajelor din Liga I. Antrenorul campioanei spera ca introducerea arbitrajului video sa puna capat controverselor din fotbalul romanesc.

"Pentru mine cu video e bine. Din punctul meu de vedere e bine pentru ca ii dai posibilitatea arbitrului sa revada faza si sa schimbe decizia sau nu. Daca s-ar face ar fi un lucru bun”, a declarat Hagi, joi, la COSR.

Arbitrajul video (VAR) va fi implementat si in Liga I, incepand din sezonul viitor, a anuntat miercuri presedintele LPF, Gino Iorgulescu, dupa Adunarea Generala a ligii. Presedintele ligii spera ca in cazul obtinerii finantarii necesare, sistemul VAR sa fie introdus chiar din play-off.

In acest sezon, arbitrajul video este folosit in Bundesliga si in Serie A, iar din sezonul viitor va fi folosit si in LaLiga.