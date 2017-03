Hagi dupa ce a batut Steaua: "Nu mai suntem copii, mergem sa luptam cu ORICINE!" Ce spune de plecarea lui Coman

Viitorul 3-1 Steaua | Hagi e fericit dupa victoria cu Steaua. Antrenorul Viitorului e convns ca Viitorul poate sustine lupta cu rivalele din play-off pana la capat.

"Acum doi ani mi-a zis Vali Argaseala ca o sa fiu peste toti in Romania. Atunci eram nervos, pierdusem, acum sunt fericit. Nu vreau sa vorbesc de arbitru, mereu am fost rezervat. N-am eu ce sa vorbesc. Nici nu e bine sa spun eu. Eu ma uit la echipa mea. Aratam bine, suntem puternici. Tuturor le va fi greu cu noi.

Jucam din ce in ce mai bine, avem aparare solida. Nedelcu creste extraordinar. In atac aratam si acolo bine, dar trebuie sa vedem mai usor poarta. In spatele lui Coman sunt altii care stau la coada, noi formam jucatori si putem sa suplinim plecarea oricui.

Cum l-am gasit pe Morar, mai avem si altul care o sa vina! Nu conteaza ce program avem. Trebuie sa jucam la fel si acasa si in deplasare, sunt foarte increzator. Sunt convins ca vom face meciuri foarte bune si cu Astra, si cu CFR, si cu celelalte echipe. Am crescut si noi, nu mai suntem copiii dinainte. Mergem inainte!", a spus Hagi la Digisport.