Hagi are deja planul facut! In ce va investi cele 2,5 milioane de euro venite de la Steaua

Gigi Becali ii ofera lui Hagi 2,5 milioane de euro.

Suma este menita sa rascumpere procentele pe care Viitorul le mai are la eventuale transferuri la Coman, Nedelcu, Tanase si Benzar.

Gica Hagi stie deja ce va face cu banii veniti de la Steaua. Cristian Bivolaru, presedintele Viitorului, a declarat ca "Regele" va folosi suma pentru a ridica un hotel destinat academiei de fotbal

”Gica nu vrea sa se opreasca din punct de vedere al infrastructurii. Avem de terminat o cladire in care vor sta cei 80 de copii care acum stau la hotel, in Constanta. In plus, trebuie facute si birourile”, a declarat Cristian Bivolaru la ProX.