Hagi anunta ca a facut un SUPER TRANSFER: "O sa fie cel mai bun din Romania!"

Gica Hagi anunta ca a realizat un super transfer.



Antrenorul Viitorului este sigur ca a dat lovitura prin aducerea lui Mihai Vodut. Atacantul in varsta de 23 de ani a venit ca inlocuitor al lui Tucudean, din postura de jucator liber de contract. Vodut nu a mai jucat insa din septembrie atunci cand a refuzat prelungirea contractului cu FC Voluntari si a fost trimis la echipa a doua. Pana in acel moment, Vodut marcase trei goluri si oferise doua pase de gol.

"Vodut o sa fie cel mai bun atacant din prima liga daca ma asculta si munceste", a declarat Gica Hagi in conferinta de presa dinaintea meciului cu Astra.

Hagi este recunoscut pentru capacitatea sa de a reabilita atacanti. Denis Alibec si George Tucudean sunt cele mai recente exemple de jucatori care au explodat la Viitorul desi in momentul in care au fost adusi de Hagi carierele lor se aflau in puncte critice.