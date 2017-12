Hagi a vorbit pentru prima oara de REVENIREA lui Ianis la Viitorul! Anunt de ultima ora despre viitorul sau

Ianis Hagi va parasi in aceasta iarna Fiorentina.

Gheorghe Hagi lasa deschisa posiblitatea ca Ianis sa revina la Viitorul. Decizia nu e inca luata. Ianis are mai multe oferte din care trebuie sa aleaga.

"E o situatie care trebuie gandita bine, trebuie gasita o solutie. Are nevoie de un club la care el sa joace, sa fie intre primii 14 jucatori. Poate la noi, poate in alta parte, in strainatate. Nu exclude nici liga a doua, a lipsit un an de zile, un an si deca a lipsit de pe teren. Era in primii 100 din lume la sub 21 de ani, era in primii 11 jucatori de 98 din Europa. Cred ca Ianis merita sanse de a juca, pentru ca a facut lucruri foarte bune la Fiorentina. Acum un an si jumatate asa a fost discutia, ca-l iau ca sa joace. Din pacate, lucrurile n-au stat asa", a spus Gica Hagi la conferinta de presa de azi.