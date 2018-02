Hagi A RABUFNIT dupa victoria cu Iasi: "Sa nu-mi mai spuneti mie 'Rege'!" Ce a declarat despre Dinamo: "Cine stie ce s-a intamplat la echipa de s-a ajuns aici!"

CSM Iasi 0-1 Viitorul. Ambele echipe s-au calificat in play-off. Dinamo e marea perdanta.

La finalul partidei, Gica Hagi a fost rezervat cu declaratiile. Hagi a cerut din nou sa nu mai fie numit "Rege" si a precizat ca ii pare rau ca Dinamo nu s-a calificat in play-off.

"Ma bucur pentru echipa mea. Sunt prea mic eu sa comentez despre teren. Sa nu-mi mai spuneti 'Rege' sau daca imi spuneti, sa puneti intre ghilimele. Regele nu sta in trening, sta la costum, nu pe terenul de fotbal. Regii stau pe yacht. E drum lung pana in Europa. E trist ca o echipa ca Dinamo nu s-a calificat in play-off. Asta e, se mai intampla, cine stie ce s-a intamplat la echipa de s-a ajuns aici", a declarat Gica Hagi la finalul partidei.