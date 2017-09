Hagi a inventat un nou star la Viitorul: "E pariul meu!" Ce mesaj i-a transmis lui Contra

Astra 3-1 Viitorul / Gica Hagi continua sa promoveze talente in echipa Viitorului.

Ciobanu e noul star de la Viitorul. Tanarul jucator a fost folosit in banda dreapta si a reusit un gol superb, din lovitura libera. Hagi nu e dezamagit de jocul elevilor sai, insa rezultatul nu ii convine. Campioana e pe locul 10 dupa 10 etape.



"Am pierdut un meci pe care l-am controlat, am avut ocazii, trebuia sa marcam. Am tratat superficial anumite momente si am luat golurile pe care le-am luat. Astra e o echipa buna, organizata, au speculat micile greseli ale noastre.

Ciobanu e o improvizatie, un pariu, are calitate, vorbim de tineri carora le dau sanse. Nu e postul lui fundas dreapta, dar a jucat bine.

Avem meci greu cu Juventus, apoi deplasare grea la Botosani, o sa fie un an greu.

Sa-i dam curaj, incredere lui Contra, e tanar, are viitorul in fata. Sa speram ca o sa faca lucururi bune, cu o nationala care sa aiba rezultate.

E foarte greu sa ne calificam, ii va fi si lui foarte greu. Tuturor ne este greu in fotbal, asa e situatia generala in sport si in fotbal. Va fi greu, dar sper ca el sa gaseasca solutii si sa fie inspirat.

Ionita e un baiat talentat, creste in fiecare zi, arata bine, felicitari, e un jucator bun, interesant", a spus Hagi.