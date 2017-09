Hagi a inchis robinetul la vanzari si si-a asigurat trei jucatori: Ganea a semnat pana in 2019, Ramniceanu si Vina si-au prelungit si ei intelegerile

Urmarit de echipe importante din strainatate, Cristi Ganea si-a prelungit contractul cu Viitorul pana in 2019. Hagi i-a convins si pe Ramniceanu si Vina.

Viitorul a reusit sa semneze trei contracte importante. Dupa ce a fost nevoit sa vanda mai multi jucatori, Hagi si-a asigurat serviciile lui Cristi Ganea, Ionut Vina si Victor Ramniceanu.



Ganea si Ramniceanu au semnat contracte pana in 2019, in timp ce Vina si-a pus semnatura pe o intelegere care va expira in 2020, anunta campioana.



Cristi Ganea este unul dintre jucatorii ramasi la Viitorul care sunt urmariti de echipe importante din afara.