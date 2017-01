"Hadeti sa va spun, eu l-am vrut la Steaua" Reghecampf l-a fortat intre timp sa isi caute echipa. Are 4 oferte

Patru echipe vor sa transfere un stelist.

Voluntari, Chiajna, ASA Tg. Mures si ACS Poli se bat pentru semnatura lui Dan Popescu, anunta Dolce. Cele patru echipe vor sa il atraga pe fundasul stanga cu un post de titular, dupa ce acesta nu a reusit sa stranga prea multe minute de cand a fost transferat la Steaua.

Reghecampf nu l-a folosit aproape deloc pe Dan Popescu, acesta avand in total 135 de minute in tricoul Stelei. Venit la pachet cu Ovidiu Popescu, Dan Popescu se poate intoarce chiar la echipa de la care a fost transferat la Steaua, ACS Poli.

Steaua il are deja titular pe postul de fundas stanga pe Momcilovic, iar ca variante de rezerva Reghecampf il poate folosi acolo si pe Tosca, cel care este fundas stanga de "profesie", chiar daca a fost folosit in centru in ultimul an.

Mai mult, din vara la Steaua va veni si Morais de la Astra.

”Dan Popescu este un jucator foarte bun, pe care, da, eu l-am vrut la Steaua. L-am vrut pe Popescu, pentru ca aveam nevoie de inca un fundas stanga de calitate langa Momcilovic. De ce asta, pentru ca pe Tosca o sa-l folosesc in centru. Eu sunt adeptul ideii de a folosi jucatorii pe postul pe care dau cel mai bun randament iar Tosca joaca cel mai bine ca fundas central”, a spus Reghe la Digi, in momentul transferului in vara.