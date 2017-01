Grigoras spune ca a fost demis de la Pandurii "pe motiv disciplinar", dupa ce si-a cerut banii din contract!

Petre Grigoras a fost demis de la Pandurii, iar Condescu va anunta zilele urmatoare numele noului tehnician. Flavius Stoican are cele mai mari sanse sa preia echipa.

Petre Grigoras spune ca a fost demis de la Pandurii dupa ce a avut "tupeul" sa isi ceara salariile restante.

"Spre surprinderea celor din conducere, m-am dus si le-am spus ca accept propunerea lor de diminuare a contractului la 1500 de euro. Am vrut sa vad reactia lor. Domnul Condescu a ramas surprins si a spus ca daca raman la club nu voi mai fi antrenor principal, ci voi ocupa alta functie. Nu am fost de acord."

"Mi-au spus ca voi primi ce aveam de primit abia in aprilie. N-am fost de acord si au scos contractul cu articolul 130, litera i, pentru indisciplina."

"Aveam o colaborare foarte buna cu domnul Condescu inca din 2010. Sunt foarte dezamagit de ce s-a intamplat. Asteptam din partea dansului sa vorbeasca cu mine."

"Daca nu se iau masuri drastice in ce se intampla in fotbalul romanesc, in sportul romanesc, ne ducem la vale rau de tot. Nu stiu de ce se mai inregistreaza contractele la Liga daca nu se respecta. Mi se pare anormal ce se intampla", a spus Grigoras la Sport Total FM.