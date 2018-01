GOOOOLAZO! Ianis a marcat un supergol pentru Viitorul in ziua in care a fost rascumparat cu o suma record: VIDEO

Ianis Hagi a inscris singurul gol al Viitorului in meciul cu Grasshoppers, scor 1-1.

Romania spre Euro 2020! Tragere la sorti grupele Nations League, 24 ianuarie, ora 13.00, in direct la Pro TV Steaua - Lazio, 15 februarie, 22:00, in direct la PRO TV!

Viitorul a remizat in meciul disputat in fata elvetienilor de la Grasshoppers Zurich, scor 1-1. Ianis Hagi a punctat dintr-o lovitura libera de la 20 de metri, in minutul 5.

Echipele folosite

FC Viitorul (manager Gheorghe Hagi): Tordai - Capusa (70 Ciobanu), Tiru (70 Mladen), Hodorogea (70 Horj), De Nooijer (70 Mailson) - Cicaldau (70 Kofi), Baluta (46 Dumitrescu, 70 Ghita), Vina (70 Casap) - Chitu (70 Gavra), I. Hagi (70 Vodut), Matan, (46 Dragus)

Grasshoppers Zurich (antrenor Murat Yakin): Vasic - Pnishi, Lavanchy, Doumbia, Zesiger, Arigoni - Fasko, Sadik, Sukacev, Muller - Avdijaj. Au mai intrat: Pribanovic, Rhyner, Cvetkovic, Taipi, Djuricin, Andersen, Kapic, Bergstrom, Lika, Bajrami

Tot astazi, Viitorul ii intalneste pe rusii de la Luch Vladivostok.