Golul lui Nistor cu Steaua trebuia ANULAT! Ce s-a intamplat inainte de degajarea lui Nita. FOTO

Dinamovistii au deschis scorul prin Nistor in derby-ul cu Steaua din Cupa Ligii.

Nistor a deschis scorul in mintul 37, dupa o degajare gresita a lui Nita. Portarul Stelei putea avea insa noroc. Arbitrul nu a observat ca in momentul degajarii, un jucator de la Dinamo se afla in careul Stelei. Regulamentul este clar. Daca un jucator din echipa adversa se afla in careu, lovitura trebuie repetata. Nita a pasat gresit catre un coechipier, acesta i-a retrimis fiind presat de adversari, iar Nita a degajat gresit catre un alt adversar. Mingea a ajuns la Nistor, care a inscris.

Capturi: Dolce



REGULAMENTUL FIFA