Golubovic, OUT de la Iasi! A doua lovitura dupa ce Steaua renuntase la el in ianuarie

Bojan Golubovic nu va continua la Poli Iasi. Chiar daca mai era sub contract cu clubul, atacantul de 33 de ani a acceptat propunerae de reziliere pe care i-a facut-o noua conducere.



Alaturi de el, de la Iasi mai pleaca si Alexandru Ciucur. Si el se va putea transfera liber de contract.

"Alexandru Ciucur si Bojan Golubovici au semnat documentele prin care se despart, in conditii amiabile, de clubul nostru. CSM Politehnica Iasi mulţumeste jucatorilor care si-au incheiat astazi raportul contractual cu gruparea din Copou si le doreste mult success in viitoarele proiecte in care vor fi angrenati", se arata pe site-ul clubului din Iasi.

Alexandru Ciucur, in varsta de 27 de ani, era de anul trecut jucatorul lui Poli, dupa ce mai trecuse pe la Iasi sub forma de imprumut de la Pandurii Târgu Jiu. Bojan Golubovici era la Iasi din ianuarie, dupa ce Steaua i-a propus rezilierea contractului.