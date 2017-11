Golubovic, gest incredibil in meciul cu Dinamo! Explicatiile sunt pe masura: "Nu am lovit mingea cu mana, mingea m-a lovit pe mine!"

Bojan Golubovic a oferit una dintre cele mai ciudate faze ale sezonului.

Atacantul lui Gaz Metan a sarit cu mana ridicata la un corner al dinamovistilor si a provocat penalty-ul din care Anton a marcat golul secund al lui Dinamo.

La final meciului castigat de dinamvosti cu 3-0, Golubovic a venit cu explicatii pentru acel moment.



"N-am lovit mingea cu mana, mingea m-a lovit pe mine. Am plecat la saritura, sa dau cu capul, iar mingea pur si simplu m-a lovit in mana. Nu am realizat ca am atins mingea cu mana in acel moment. Incredibil ce s-a intamplat, chiar nu stiu. Eu sunt un om sincer, cinstit. O sa dau in judecata pe cine ma va acuza de lucruri necurate. Nu am de ce sa ma tem. Doar eu stiu cat am muncit pana la 34 de ani, m-au ajutat doar colegii si antrenorii", a declarat Golubovic pentru TelekomSport.