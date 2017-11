Golubovic a pus mana pe telefon dupa meciul cu Dinamo: "Am auzit declaratiile!" Ce a spus fostul stelist despre gafa facuta

Bojan Golubovic a fost omul negru pentru Gaz Metan Medias in meciul cu Dinamo. Mediesenii au piedut cu 0-3 pe teren propriu. Acestia au luat gol si dintr-un penalty facut cadou de atacantul bosniac.

Bojan Golubovic i-a facut cadou un penalty lui Dinamo, acesta punand inexplicabil mana pe minge in propriul careu.

Criticat dupa meci, el a pus mana pe telefon si a intrat in direct la o emisiune TV, unde le-a raspus fostilor jucatori Ianis Zicu si Narcis Raducan.



"Am auzit declaratii proasta despre mine, facute de Ianis Zicu si Narcis Raducan, si am vrut sa sun. Da, am facut penalty, am vrut sa sa dau cu capul in minge.



Mingea m-a lovit in mana, nu stiu cum. Ma doare inima! Nu-mi explic! Daca voi nu stiti cum am facut asta, eu cu atat mai putin. Eu nu am facut niciodata lucruri murdare! Puteti sa vorbiti cu toti care au lucrat cu mine.



Ma doare inima cand echipa mea pierde. Eu nu fac nimic intentionat. Cand am vazut ca s-a dat penalty, am zis: "Doamne, Dumnezeule, ce se intampla?!". Bojan Golubovic nu joaca la pariuri. Am jucat o data acum 10 ani, in gluma. Jur ca nu pariez, e prea multa rautate in fotbalul romanesc", a spus atacantul trecut si pe la Steaua.

Ianis Zicu i-a replicat si el lui Golubovic: "Nu am zis vreodata ca ai facut ceva intentionat. Doar ca ma asteptam sa ne dai niste explicatii in momentul in care ai venit la declaratii. Si eu am mai facut henturi involuntarei, chiar daca nu in careu, dar stiam de ce s-a intamplat asa, adica aveam explicatii", a spus Zicu.