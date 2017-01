Golubovic a fost prezentat oficial de Iasi. Primele imagini din cantonament

Bojan Golubovic a semnat din nou cu CSM Poli Iasi! A ajuns deja in cantonamentul din Antalya si a inceput pregatirea alaturi de colegi.

Golubovic a fost prezentat oficial de Iasi chiar in cantonament. Varful de 33 de ani a semnat din postura de jucator liber, dupa ce si-a reziliat contractul cu Steaua in urma cu o saptamana. Golubovic revine la Iasi pentru un an si jumatate.