Golofca PLEACA de la Steaua, dar nu la Botosani! Surpriza uriasa: ce a ales jucatorul dupa exilul din liga a treia

Catalin Golofca va pleca in pauza de iarna de la Steaua!

Meciurile Romaniei se vad la PRO TV! Romania - Olanda, marti, ora 21:00! Marti, 21 noiembrie, in direct la PRO TV: Sevilla - Liverpool in UEFA Champions League! Bucurati-va de fotbal!

Adus ca o mare speranta de la Botosani, Golofca nu a impresionat in primele partide jucate la Steaua, ba mai mult, a fost exilat in liga a treia din cauza vietii extrasportive.

Chiar daca a fost cel mai bun om de la echipa a doua si a incercat din rasputeri sa-i arate lui Becali ca si-a schimbat comportamentul, jucatorul nu va mai ramane la liderul Ligii I.

Botosani il astepta inapoi, mai ales ca Becali platise 400.000 de euro pe doar 40% din drepturile jucatorului. Valeriu Iftime anunta in exclusivitate pentru ProTV ca a batut palma cu Gigi Becali, insa jucatorul nu vrea sa revina la fosta echipa.

Golofca a jucat deja la doua echipe, dar poate sa semneze din iarna cu echipa dorita. Becali a vorbit chiar de o varianta din Coreea de Sud, acolo unde campionatul se incheie acum.



"M-am inteles cu Becali pentru transferul lui Golofca, vrem sa-i relansam cariera la Botosani. Dar el nu vrea sa revina, ne-a anuntat ca isi doreste sa joace in strainatate si isi cauta echipa pana in iarna", a spus seful de la Botosani pentru ProTV.

Catalin Golofca are 27 de ani si vrea sa faca pasul spre o echipa din strainatate, dupa ce a jucat pana acum la Rapid CFR Suceava, Botosani si Steaua in cariera.

"Eu inca mai am incredere in calitatile lui Golofca, voi vedea in iarna ce voi face. Daca e sa plece, nu trebuie sa se intoarca neaparat la Botosani, poate sa mearga oriunde in lume", a recent Gigi Becali.

"La Steaua avem acum doua echipe si toti sunt jucatori de mare valoare. Sa vedem daca Golofca va demonstra ca face parte din aceasta categorie de jucatori care au valoare. La Steaua, jucatorii care nu au valoare, nu stau nici pe banca", a mai spus Becali.

Botosani va incasa 60% dintr-un eventual transfer al lui Golofca in strainatate.