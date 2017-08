Golofca, accidentare la primul meci? "Am simtit o durere si am cerut schimbare"

Champions League: Sporting - Steaua, marti, 15 august, 21:45, in direct la PRO TV!

Golofca a avut o evolutie slaba in primul meci la Steaua, insa a fost apreciat de patron dupa meci. Acesta a avut o prima repriza slaba, intrand mai bine in a doua repriza, insa a cerut schimbare in minutul 66.

Fostul jucator de la Botosani a declarat ca a simtit o durere si de aceea a cerut schimbare:

"Sunt suparat, am vrut sa castigam azi, nu s-a putut. Am simtit o durere si de aceea am cerut schimbarea, sa intre cineva mai proaspat decat mine. A fost primul meu meci, sper sa am meciuri mai bune. Nu am avut emotii inainte de meci. M-am bucurat ca am fost titular in seara asta.", a spus Golofca dupa meci.