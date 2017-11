Golofca a vorbit pentru prima data dupa perioada grea! Raspunsul dat atunci cand a fost intrebat daca se intoarce la Botosani

ACS Poli Timisoara 0-3 Steaua | Ros-albastrii merg in sferturile Cupei Romaniei. Catalin Golofca a spart gheata, marcand golul de 2-0.

"Nu vreau sa vorbesc despre critici, ma bucur ca am spart gheata. Cam tarziu, ce-i drept.

A fost o schimbare majora in viata mea, am venit la cel mai mare club din Romania, este altceva. Dar nu vreau sa mai vorbesc despre ce a fost, vreau sa vorbesc despre meciul acesta, ma bucur ca mi-am ajutat echipa si voi incerca sa fac asta in continuare.



Eu nu citesc presa, ma antrenez cat de bine pot si incerc sa-mi fac treaba.



Cred ca avem prima sansa la castigarea Cupei.



Avem cel mai bun lot din Romania dupa parerea mea, muncim mult la antrenament, mai sunt cateva meciuri pana la pauza competitionala si speram sa incheiem anul cu bine.

Eu nu stiu nimic de o plecare, am contract cu Steaua in continuare", a spus Catalin Golofca.