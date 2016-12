"Gnohere va fi Tade doi! Cand o intra in gura lui Gigi... mama, mama!" Avertismentul lui Ioan Andone

Stelistii vor sa-l aduca pe Gnohere de la Dinamo in aceasta iarna, alaturi de Alibec de la Astra.

Andone spune ca afacerea ar putea fi proasta pentru Steaua si avertizeaza ca atacantul sau ar putea deveni un "Tade doi" la Steaua.

"Eu daca as fi in locul domnului Negoita as cere 500 de mii pe el, daca nu sa stea la noi. Daca el voia si era cu sufletul aici, avea vreo 15 goluri. Eu asa-l vedeam. Si l-am adus pe Adam Nemec sa ii fie rezerva. Daca lui i-a stat capul in alta parte, e problema lui Gnohere."

"Pana la urma daca jucatorul nu vrea sa stea, nu-l poti obliga. Lasa-l sa plece. Cand o intra in gura lui Gigi, mama, mama... Cred ca va speriati, "Tade doi" va fi. Acum eu sper sa nu ajunga acolo, ca nu isi face bine"