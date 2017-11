Gnohere, mesaj emotionant pentru Alibec dupa imbratisarea de la meciul cu Chiajna! Ce i-a transmis dupa ce a marcat. FOTO

Harlem Gnohere e omul momentului la Steaua!

Gnohere a inscris cu Chiajna si a atins cota 10 in acest sezon! Imediat dupa gol, atacantul francez a mers pe margine la Denis Alibec, cel care se incalzea si se pregatea sa ii ia locul in teren, iar cei doi s-au imbratisat. Alibec a intrat, insa tot nu a reusit sa marcheze.

"O relatie buna cu un prieten bun, in ciuda competitiei dintre noi. Mult succes la nationala", e mesajul postat de Gnohere dupa meci pe Instagram.



"Impinge limitele cat mai departe", a mai scris Gnohere pentru fanii sai de pe retelele de socializare.

Gnohere a devenit al doilea marcator strain din istoria Stelei, cu 15 goluri in 29 de meciuri. El este in urma lui Kapetanos, cu 30 de goluri in 73 de partide.

Becali a anuntat dupa meci ca Gnohere nu va mai fi scos din echipa de Alibec. "Pai, cum sa isi piarda locul in echipa? Ce, el nu e jucatorul nostru? De ce sa fie scos? Steaua nu sta niciodata in loc pentru un jucator."

"Eu niciodata nu am facut asa concesii pentru un jucator cum am facut pentru Alibec."

"Steaua nu sta nici in 10 milioane de euro. Steaua are milioane, pentru ca il are pe Becali."