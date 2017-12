Gnohere ii ironizeaza pe cei de la Juventus "ColenChina" dupa golul de aseara! Imaginea postata pe net. FOTO

Harlem Gnohere a marcat al 11-lea gol in acest sezon, o reusita norocoasa cu Juventus.

Steaua a invins Juventus cu 4-0 prin doua reusite ale lui Florin Tanase, Gnohere si Budescu. Echipa din Colentina e ultima in Liga I, cu 9 puncte si 11 goluri marcate in acest sezon. Gnohere are la fel de multe reusite pana acum in tricoul ros-albastru.

Fanii echipei din Colentina, dar care joaca la Ploiesti, au primit vesti bune din partea antrenorului Marin Barbu la finalul partidei de aseara. Un investitor din China e aproape sa preia clubul care a fost depasit complet de nivelul Ligii in acest sezon.

Juventus e nevoita sa renunte la nume, dupa ce a fost amenintata de celebra echipa din Italia cu un proces. Astfel, de vara viitoare si indiferent de numele proprietarului, Juventus devine FC Colentina.

Investitorii chinezi par oamenii potriviti pentru o echipa din Colentina. In zona locuiesc multi cetateni chinezi cu afaceri in Dragonul Rosu.