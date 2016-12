"Gnohere are alte ganduri!" Anuntul lui Ioan Andone despre mutarea atacantului la Steaua

Andone vorbeste despre plecarea lui Gnohere la Steaua chiar in ziua derbyului.

Andone spune ca nu crede ca il va mai vedea din ianuarie pe Gnohere la Dinamo. Becali insista pentru el, insa atacantul mai are si optiunea de a pleca in Belgia.

Un lucru e clar. Sansele ca el sa continue in Stefan Cel Mare sunt minime.

"Mi-as dori sa il am pe Gnohere la pregatirile din ianuarie, dar nu cred. Sincer. Pentru ca are alte ganduri, ii sta capul in alta parte."

"Nu stiu daca pleaca la Steaua si nici unde va ajunge, eu l-as fi dorit contra Stelei, sa inscrie, dar el stie mai bine ce isi doreste", a spus Andone pentru Dolce Spor.