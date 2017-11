Gnohere a avut nevoie de 28 de meciuri pentru a ajunge al doilea marcator strain al Stelei! De cate goluri mai are nevoie pentru a intra in istoria clubului

Eddy Gnohere nu primeste la fel de multa atentie precum alti fotbalisti ai Stelei, insa francezul isi face treaba excelent in tricoul ros-albastru. In doar un an, acesta a devenit al doilea cel mai bun marcator strain din istoria clubului.

Harlem Gnohere a devenit in doar un an al doilea marcator strain din istoria stelistilor si continua cursa pentru a intra in istorie. Chiar daca nu primeste la fel de multa atentie precum colegul Alibec, "Bizonul" isi face treaba atunci cand este trimis in teren.

Gnohere a inscris de 16 ori pentru Steaua, 14 dintre reusite fiind doar in Liga I. El a bifat in acest sezon 9 goluri in campionat si 2 in Europa League, aducand victoria cu Hapoel Be'er Sheva, din Israel.

Cu 14 goluri marcate in total in Liga I, Gnohere este al doilea marcator strain al clubului. El il urmeaza, potrivit unei statistici intocmite de editia tiparita a cotidianului Gazeta Sporturilor, pe grecul Pantelis Kapetanos, care a jucat insa de mult mai multe ori!

Gnohere are 14 goluri in 28 de meciuri jucate pentru stelisti in Liga I, adica un gol la doua meciuri.

Prin comparatie, Kapetanos a reusit sa marcheze de 30 de ori in 73 de aparitii.

Cei mai buni marcatori straini ai Stelei

1. Kapetanos - 30 goluri in 73 meciuri

2. Gnohere - 14 goluri in 28 meciuri

3. Dayro Moreno - 12 goluri in 43 meciuri

4. Lukasz Szukala - 12 goluri in 65 meciuri

5. Cyril Thereau - 10 goluri in 17 meciuri

6. Federico Piovaccari - 10 goluri in 25 meciuri

7. Fernando Varela - 10 goluri in 82 meciuri