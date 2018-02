Gluma zilei pe net: Nistor a vazut luminite pe National Arena si se duce si el, duminica asta :)

Chelsea - Barcelona, marti, 20 februarie, 21:45, IN DIRECT la ProTV. Bucurati-va de fotbal! Se simte (A)Roma calificarii: Lazio - Steaua, in direct la PRO TV, joi, ora 20:00!

"Nistor a vazut luminite pe National Arena si se duce si el, duminica asta", e gluma unui suporter, dupa ce imaginile cu tribunele luminate, de la finalul meciului cu Lazio, s-au raspandit pe Facebook.

Nistor a ramas in folclorul fotbalului romanesc dupa ce si-a explicat aparitia intr-o sala de pacanele, imbracat in haine cu insemnele clubului Dinamo.

"Am vazut multe luminite acolo... eu fiind baiat de la tara nu am mai vazut in viata mea atatea luminite si am intrat acolo. Am stat 10 minute si am iesit, nu inteleg de ce se face atata caz despre asta", a explicat Nistor.

40.000 de suporteri la derby

Dinamovistii promit ca vor fi 40.000 in tribune, si sunt toate sansele ca pronosticul sa le iasa.

Pana astazi la pranz se vandusera aproximativ 30.000 de bilete, iar casele raman deschise pana la ora meciului (duminica, 20:45).

Florin Raducioiu a mers astazi in Stefan cel Mare si le-a vandut bilete fanilor.

"Va spun sincer, aseara am tinut cu Steaua. Dar eu sunt dinamovist si cred in victoria lui Dinamo in derby. E un sentiment cu totul special cand ajung aici, in Stefan cel Mare", a spus Raducioiu.