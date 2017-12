Gluma zilei in Europa! Aroganta GENIALA: cum va arata sigla lui Juventus Bucuresti dupa somatia primita de la marele Juventus

Juventus Bucuresti va deveni FC Colentina din vara. Si sigla clubului, identica celei pe care Juventus Torino a folosit-o pana in acest an, va trebui schimbata. Pe net circula deja o varianta de emblema pentru echipa lui Marin Barbu. E "inspirata" din actualul brand al lui Juventus. :))

Cum arata actuala sigla a lui Juventus Torino:

Merging to create The Jeffletic, logo is literally just the new Juventus crest pic.twitter.com/d6a6YiR6nd