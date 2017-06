Giulestiul, in pericol! Stadionul Rapidului poate iesi din planul de modernizare pentru EURO 2020

Dupa Dinamo, un alt stadion are probleme si poate iesi din schema de modernizare pentru a organiza meciuri la EURO 2020.

Un litigiu intre lichidatorul judiciar al SC FC Rapid si Clubul Sportiv Rapid e pe cale sa blocheze un al doilea stadion din lista celor patru care ar trebui reconstruite in Bucuresti, scrie ProSport.

Arena din Giulesti a picat la mijloc intre lichidatorul Mihai Florea, care vrea sa inventarieze si sa recupereze bunurile echipei de fotbal intrate in faliment anul trecut, si Vali Ionescu Caciureac, sefa CS Rapid.

Aceasta din urma spune ca nu exista niciun act care sa demonstreze ca acele bunuri reclamate de FC Rapid i-ar apartine. Este vorba de diverse bunuri, imbunatatiri pe care conducatorii FC Rapid spun ca le-au facut de-a lungul anilor: aparate de aer conditionat, tabela de marcaj, porti, fotolii la tribuna oficiala etc.

"In contabilitatea SC FC Rapid sunt mai multe facturi pentru anumite bunuri care au fost locate in incinta stadionului. Am incercat sa vorbesc cu doamna Caciureac, n-am gasit intelegere. Am incercat o forma de actiune in instanta, nu s-a putut.

Am incercat sa-i dau timp, sa vada despre ce e vorba si sa ajungem la o intelegere. Eu nu vreau sa blochez reconstructia stadionului, dar se pare ca alta varianta nu am. Am vorbit si la Compania Nationala de Investitii. Este adevarat ca, de-a lungul timpului, intre FC Rapid si CS Rapid nu s-au facut niste documente, dar facturile sunt foarte clare", a spus Mihai Florea in ProSport.